Dünya Altın Konseyi açıkladı; Tükenişte! O tarihten sonra bulunmayacak...

Yağmur Uçar

Altın, tarih boyunca hem değerli bir yatırım aracı hem de süs eşyası olarak kıymetli kabul edilen bir madendir.

Kıymeti ise sınırlı olmasından gelir.

Dünya genelinde bilinen altın rezervleri, tüketicilerin hizmetine sunulmak amacıyla sık sık işlenmektedir.

Peki; altın tükenebilir mi? Dünya Altın Konseyi, dikkat çeken bir rapor sunuyor.

TÜKENİYOR

Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna göre, yer altı rezervlerinde 53 bin ton altın kaldığı tahmin ediliyor.

Yılda ortalama 3 bin ton civarındaki üretimin sürmesi halinde bilinen rezervler 18 yıl içinde tükenecek.