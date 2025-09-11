Dünya Boks Şampiyonası 2025: Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

İngiltere'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda final turu heyecanı devam ediyor.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, mücadeleyi 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla kozlarını paylaşacak.

29 yaşındaki sporcu maçın ardından “Eve şampiyon olarak dönmek istiyorum. Karşımda iki kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” dedi.