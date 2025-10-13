Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile oynayacağı maçın detayları netleşti. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar…