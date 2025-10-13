Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde E Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan deplasmanında aldığı 6-1’lik tarihi galibiyetle adeta gövde gösterisi yaptı.
Sahadaki etkileyici performansıyla taraftarlarını sevince boğan Milliler, bu sonuçla hem moral buldu hem de gruptaki iddiasını güçlendirdi.
Şimdi gözler bir sonraki zorlu sınav olan Türkiye–Gürcistan maçına çevrildi.
Peki, Türkiye- Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
E Grubu’nda mücadelesini sürdüren Milliler, 14 Ekim Salı akşamı Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.
Kocaeli Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bulgaristan deplasmanında aldığı 6-1’lik farklı galibiyetin ardından moral depolayan A Milli Takım, Kocaeli’nde taraftarının desteğiyle üç puan hedefliyor.