Dünya listesine girdi! Türkiye’nin en sakin şehirleri bakın nereler oldu…

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Sakin şehir hareketi, dünya çapında giderek daha fazla ilgi görüyor. Şu anda 30 farklı ülkeden 278 kentin yer aldığı Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesine Türkiye de 22 ilçesiyle katkı sağlıyor.

Türkiye'de bu harekete ilk adımı atan nokta ise, 2009 yılında Cittaslow ağına katılan İzmir'in Seferihisar ilçesiydi. O tarihten bu yana yeni katılımlarla genişleyen liste, Türkiye'deki sakin şehirlerin sayısını artırmaya devam ediyor.

Listede 8 ille yer alan Türkiye bakın hangi noktaları ile dünya listesine giren noktalar bakın nereler oldu.

İŞTE TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE GİREN YERLER…

Kastamonu Daday

Karabük Eflani

Aksaray Güzelyurt

Samsun Yakakent

Çanakkale Bayramiç

Eskişehir Sivrihisar

Tekirdağ Şarköy

Bilecik Osmaneli