Dünya Şampiyonası para ödülleri 2025: Sultanlar bakın ne kadar kazandı

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı ikinci olarak bitiren Filenin Sultanları, para ödülünün de sahibi oldu. Peki; 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası ödülü ne kadar, kaç TL? İşte, para ödülleri...

Yayınlama Tarihi: 09.09.2025 11:22
Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Bu muazzam performans, hem madalyalarla hem de para ödülleriyle taçlandırıldı.

Sultanları gümüş madalya ile yurda dönerken, taraftarların merak ettiği “Filenin Sultanları ne kadar kazandı, ne kadar alıyor?” sorusu da yanıt buldu.

Peki; Dünya Şampiyonası ödülü ne kadar? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? İşte bilgiler...

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ

 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan takım 1 milyon, ikinci ekip 500 bin, üçüncü ise 250 bin Amerikan Doları ödül alacak.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

 Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üstün Başarı Gösteren Ödül Yönetmeliği’ne göre millilerimiz, ikinci olmalarına rağmen büyük bir ödülün sahibi olacak.

Her bir oyuncu, devlet tarafından 250 Cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek. 

