Dünya Şampiyonası para ödülleri 2025: Sultanlar bakın ne kadar kazandı

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

Bu muazzam performans, hem madalyalarla hem de para ödülleriyle taçlandırıldı.

Sultanları gümüş madalya ile yurda dönerken, taraftarların merak ettiği “Filenin Sultanları ne kadar kazandı, ne kadar alıyor?” sorusu da yanıt buldu.

Peki; Dünya Şampiyonası ödülü ne kadar? Filenin Sultanları ne kadar kazandı? İşte bilgiler...

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLERİ

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan takım 1 milyon, ikinci ekip 500 bin, üçüncü ise 250 bin Amerikan Doları ödül alacak.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üstün Başarı Gösteren Ödül Yönetmeliği’ne göre millilerimiz, ikinci olmalarına rağmen büyük bir ödülün sahibi olacak.

Her bir oyuncu, devlet tarafından 250 Cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek.