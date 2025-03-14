Dünya uyku günü nedir? Uyku günü ne zaman ortaya çıktı?

Hüseyin Topuz

Uyku, insan sağlığı ve yaşam kalitesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Fiziksel ve zihinsel iyilik hali üzerinde doğrudan etkili olan uyku, bağışıklık sisteminden hafızaya, duygusal dengeye kadar birçok önemli süreci düzenler.

Ancak modern yaşamın getirdiği stres, yoğun iş temposu ve teknolojik alışkanlıklar, sağlıklı uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, uyku bilincini artırmak ve uyku bozukluklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl Dünya Uyku Günü düzenlenmektedir.

Dünya Uyku Günü, uyku sağlığının önemine dikkat çekmek ve uyku bozukluklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mart ayının üçüncü Cuma günü kutlanan bir etkinliktir.

Bu özel gün, 2008 yılında Dünya Uyku Derneği'nin (World Sleep Society) bir girişimi olarak başlatılmıştır.

Uyku, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Yetersiz uyku, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Dünya Uyku Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerle, sağlıklı uyku alışkanlıkları teşvik edilir ve uykuyla ilgili bilimsel gelişmeler paylaşılır.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan bu gün, bireylerin ve toplumların uyku bilincini artırmayı amaçlamaktadır.