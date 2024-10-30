Dünyaca ünlü araç markasından şok eden karar! Fabrikalarını kapatıyor...

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü olan otomotiv markası Volkswagen, otomotiv dünyasında şok etkisi yaratacak radikal bir karar ile gündeme geldi.

Otomotiv devi, maliyetleri düşürmek amacıyla Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirmeye aldı.

Söz konusu olan kapanma hakkında herhangi bir kesinlik söz konusu değilken eğer fabrikalarda kapanma gerçekleşirse Volkswagen, 87 yıllık tarihinde Almanya’da ilki gerçekleştirmiş olacak.

87 YILLIK TARİHTE BİR İLK!

Geçtiğimiz aylarda maddi tasarruf hedefiyle büyük bir işten çıkarma gerçekleştiren Volkswagen, gündemde büyük yankı uyandıran bu kararla beklediği etkiyi elde edememişti.

Söz konusu tasarruf hedeflerinin 3 milyar euro kadar altında kalan şirket, son zamanlarda fabrika kapatma kararıyla gündeme geliyor. Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo tarafından "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Volskwagen, olası fabrika kapatmalarının ülke ekonomisi üzerinde de önemli etkiler yaratabileceği konuşuluyor.