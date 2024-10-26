Dünyaca ünlü banka satıldı! Yeni sahipleri bakın kim çıktı...

Haber Merkezi

İsveç merkezli bir yatırım bankası ve varlık yöneticisi Carnegie geçtiğimiz günlerde Norveç’in en büyük bankalarından birisine satıldı.

Carnegie'nin, özel sermaye şirketi Altor ve azınlık hissedarlarından yaklaşık 12 milyar İsveç kronu (1,14 milyar dolar) karşılığında satın alınacağı açıklandı.

Satışta anlaşmaya varılmasıyla birlikte tamamının nakit olarak yapılacağı meblağın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

YENİ SAHİPLERİ NORVEÇ DEVİ!

Yaklaşık 850 kişiyi istihdam eden ve 30 Eylül itibarıyla 436 milyar İsveç kronu (yaklaşık 41,4 milyar dolar) değerinde varlık yöneten İsveç merkezli Carnegie’nin satın alan Norveç’in en büyük bankalarından olan DNB olduğu açıklandı.