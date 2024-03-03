Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu! Now TV’nin yeni dizisi listeyi alt üst etti… Türk dizi sektörünün yabancı ülkelerde en çok izlenen yapımları belli oldu. Now TV’nin yayın hayatına yeni başlayan dizisi hızlı başlangıç yaparak listeye dahil oldu. İşte, en çok izlenen Türk dizileri…

ensonhaber.com

Türk dizi sektörü son yıllarda yurt dışı satışında büyük bir ivme kazandı. 2023 yılında geniş bir alana erişen sektörde yabancı izleyiciyi ekrana kilitleyen Türk dizileri belli oldu.

Now TV’de yayın hayatına yeni dahil olan dizinin listeye girmiş olması büyük şaşkınlık yarattı. Genellikle eski dizilerden oluşan bu listede yayın hayatına devam eden dizi izleyenlerden alkış almaya devam ediyor.

Özellikle İspanya, Güney Amerika ve Ortadoğu'da Türk dizileri rekorlar kırarken, Türk dizilerine toplam talep yüzde 184 artmış durumda.

İşte, tüm dünyada severek izlenen o Türk dizileri...

Muhteşem Yüzyıl

En çok izlenen Türk dizilerinin başında yer alan Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde Türkiye ve yakın coğrafyasında büyük bir etki yaratmış, Kanuni Sultan Süleyman'ın dönemini konu alan en iyi dizilerden biri olarak kabul edilmiştir.

Dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm ve Mehmet Günsür gibi önemli oyuncular yer almıştır. Dizi, 70'ten fazla ülkede gösterilmiş ve aradan yıllar geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Kara Para Aşk

Yayınlandığı dönemde de oldukça fazla izlenen dizi Kapa Para Aşk, başrollerinde Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların yer aldığı polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş: Ertuğrul, Osmanlı'nın kuruluşunu konu alan ve Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı bir dizidir. Savaş ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizi, Türkiye ve dünya genelinde popülerlik kazanmış önde gelen tarih dizilerinden biridir.

IMDb'de 40 bin kişi tarafından oylanıp 7.9 puan alan dizi, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiştir. Özellikle Hindistan, Pakistan ve Ortadoğu gibi ülkelerde büyük ilgi görmüş, hatta bu ülkelerde birden fazla dile çevrilen dizi, YouTube'da Urduca dilindeki dublajıyla 153 milyon görüntülenme almıştır.

Gaddar

Yayın hayatına Now ekranlarında henüz yeni başlayan Gaddar dizisi yabancı ülkelerde büyük bir yankı uyandırdı. En popüler Türk dizileri arasına hızlı bir giriş yapan Gaddar’ın başrollerinde Çağatay Ulusoy yer alıyor.

Tema olarak aksiyonseverlere hitap eden dizi birçok platformda kendinden bahsetti. Dizinin yakın zamanda daha da büyük izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

En bilinir olan diziler dışında da efsaneleşmiş ve çok izlenmiş Türk dizileri listelerde şu dizilerde yer aldı:

Ezel

Aşk-ı Memnu

Kulüp

Sen Çal Kapımı

Kurtlar Vadisi

Gümüş

Erkenci Kuş

Medcezir

Karadayı

Binbir Gece

Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Sıla