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Dünyada en çok kazanan genç yetenekler belli oldu! Arda Güler’in sıralaması şaşırttı...

Dünyada en çok kazanan genç yetenekler belli oldu! Arda Güler’in sıralaması şaşırttı... Kulüplerin finansal durumu ve güncel futbolcu maaşlarını inceleyen bir internet sitesi olan Capology dünyanın en çok kazanan 10 genç futbolcusunu açıkladı. Kazançları ile dudak uçuklatan genç futbolcular arasında Arda Güler’in sıralaması şaşırttı...