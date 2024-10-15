Dünyada en çok kazanan genç yetenekler belli oldu! Arda Güler’in sıralaması şaşırttı...

Dev futbol kulüplerinin finansal durumunu ve güncel futbolcu maaşlarını inceleyen internet sitesi Copology tarafından dünyanın en yüksek maaşını alan genç futbolcuları listeledi.
A Milli Takımımızda forma giyen genç yeteneklerimizin de yer aldığı listede Türk futbolcular aldıkları maaşlar ile şaşırttı.
Listede yer alan genç yetenekler haftalık aldıkları ücretler ile sıralanırken Arda Güler’in aldığı ücret ve sıralaması şaşkınlık yarattı.
EN ÇOK KAZANAN 10 GENÇ FUTBOLCU
10- Youssoufa Moukoko - Borussia Dortmund (Nice'de kiralık) 57 bin 692 Euro
9- Marc Guiu - Chelsea 59 bin 518 Euro
8- Vitor Roque - Barcelona (Real Betis'te kiralık) 67 bin 308 Euro
7- Pau Cubarsi - Barcelona 76 bin 923 Euro
6- Endrick - Real Madrid 80 bin Euro
5- Archie Gray - Tottenham 89 bin 277 Euro
4- Mathys Tel - Bayern Münih 96 bin 154 Euro
3- Arda Güler - Real Madrid 100 bin Euro
2-Leny Yoro - Manchester United 136 bin 892 Euro
1- Warren Zaire-Emery - PSG 161 bin 538 Euro