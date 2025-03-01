Dünyada en uzun oruç nerede tutulacak? İşte en uzun ve en kısa oruç tutulacak yerler...

Hüseyin Topuz

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu bugün itibariyle tutulmaya başladı.

Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda dünya üzerinde en uzun ve en kısa orucun hangi ülkelerde tutulacağını merak ediyor.

Bilindiği üzere oruç tutma süreleri ülkelerin ekvatora yakınlıklarına göre değişiklik göstermektedir.

Peki 2025 yılında en uzun ve en kısa oruç nerelerde tutulacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

En uzun oruç nerede tutulacak?

En uzun oruç, ramazanın son günü 29 Mart'ta İzlanda'nın Reykjavik ve Grönland'ın Nuuk kentlerinde 15 saat 52 dakika olacak.

En kısa oruç ise yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesinde 13 saat 38 dakika sürecek.