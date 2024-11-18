Dünyada eşi benzeri yok: Avrupalılar akın akın bu köyü görmeye geliyor

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2024 yılı için açıkladığı Dünya Turizm Köyü Listesi'nde Türkiye’den bir köy, büyük bir başarıya imza attı.

Antalya’nın İbradı ilçesinde, Toros Dağları’nın zirvesinde yer alan Ormana Köyü, tarihi dokusu, doğal zenginlikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla bu prestijli listeye girmeyi başardı.

Ormana, 2024 yılında 55 köyle birlikte bu listeye dahil edilirken, özellikle kültür ve gelenekleri koruması, biyolojik çeşitliliği güvence altına alması ve kırsal turizme olan katkıları ile dikkat çekiyor.

Manavgat Çayı’nı besleyen dereler arasında kurulu olan bu eski Yörük köyü, Antalya şehir merkezine yalnızca 2,5 saatlik bir mesafede bulunuyor.

TURİZM FAALİYETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Köyün en bilinen özelliklerinden biri, tarihî düğmeli evleri ve bölgeye özgü geleneksel mimarisi.

Ayrıca, 57 yıldır düzenlenen üzüm festivali, Ormana’nın kültürel mirasını kutlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Köydeki doğal yaşamı, biyolojik çeşitliliği ve tarihi dokuyu koruma çabaları, köyün bu ödüle layık görülmesinde önemli rol oynadı.

TÜRKİYE'DEN SEÇİLEN TEK KÖY

Ormana'nın bu başarısında, köydeki tarihi yapıları koruma ve turizme kazandırma noktasında büyük çaba gösteren Özgüven Vakfı’nın yöneticisi Tolga Özgüven’in rolü oldukça büyük.

2021 yılında, köyün muhtarlığı aracılığıyla Dünya Turizm Örgütü’ne başvurduklarını ve o yıl üçüncülükle yetindiklerini anlatan Özgüven, bu sene yeniden başvuru yaparak büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

TGA aracılığıyla yapılan başvuru sonucunda Ormana, bu yıl 55 köy arasında yer alarak uluslararası anlamda büyük bir takdir topladı.

Ormana’daki tüm evlerin restore edilerek turizme açılması, bölgedeki tarihi dokunun korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağladı

Ormana'nın, düğmeli evleri ve 57 seneden beri düzenlenen Antalya'nın en eski tarihi festivallerinden üzüm festivaliyle öne çıktığını anlatan Özgüven, "Bu düğmeli evler, herhangi bir harç ve sıva kullanılmadan, yığma taş ve sedir ağacıyla harmanlanmış bir ev sistemi. Osmanlı Sipahi ocağına uzanan yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ve değerlerimizle 300 düğmeli evin bulunduğu 600 nüfuslu bir köy" diye konuştu.

Özgüven, köyün elde ettiği bu unvanın hem bölgeye hem de Türkiye’ye çok değerli bir katkı sunduğunu söyledi. Ayrıca, "Çok sevinçliyiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un destekleri ve tüm köylümüzle senelerdir verdiğimiz emeklerin bir neticesi” dedi.