Dünyadaki en eski medeniyetler açıklandı! Görmedikleri savaş kalmamış…

Yüzyıllar boyunca çeşitli medeniyetler zaman zaman yükselirken aynı zamanda tarihin tozlu sayfaları arasında kayboldular.
Köklü geçmişleriyle ayakta kalmayı başaran o devletler topraklarının görüp geçirdiği sayısız savaş ve medeniyet değişiminin karşısında dimdik durmayı başardılar.
İnsanlık tarihinin önemli dönemlerinin tanığı olan bu devletler kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyorlar. Bakın tarih sahnesinde uzun yıllar boyunca varlıklarını sürdürmeyi başaran en eski 10 devlet hangileriymiş…
EN ESKİ 10 DEVLET
1-MISIR: FİRAVUNLARDAN GÜNÜMÜZE
2- IRAK: ANTİK UYGARLIKLARIN BEŞİĞİ
3- ÇİN: KESİNTİSİZ VARLIĞIN SIMGESİ
4- HİNDİSTAN: KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİN MERKEZİ
5- YUNANİSTAN
6- İRAN: PERS İMPARATORLUĞU’NUN MERKEZİ
7- ETİYOPYA: İNSANLIK TARİHİNİN KÖKLERİ
8- JAPONYA: KÜLTÜREL SÜREKLİLİK
9- TÜRKİYE: MEDENİYETLERİN GEÇİŞ NOKTASI
10- BÜYÜK BRİTANYA: MODERN DÜNYANIN TEMELLERİ