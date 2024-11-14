Haberler



Bilgi



Dünyadaki en eski medeniyetler açıklandı! Görmedikleri savaş kalmamış…

Dünyadaki en eski medeniyetler açıklandı! Görmedikleri savaş kalmamış… Uzun yıllar boyunca çeşitli savaşlara ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan yerler belli oldu. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerle ayakta kalmayı başaran 10 devlet listelendi.