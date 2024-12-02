Dünyadaki mars olarak anılıyor, gören hayran kalıyor! O kayalıkları gören Peribacalarını unutuyor…

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Türkiye’nin neredeyse her şehrinde doğal yollarla oluşan çeşitli yapılar dünyanın dört bir yanında ilgi odağı oluyor.

Sivas kent merkezine 25 kilometre mesafede yer alan ve kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları da bu doğal oluşumlar arasında yer alıyor.

Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve 20 lilometrelik bir alanı kapsayan bu doğa harikası kayalar kızıl yüzeyi ile görenleri hayran bırakıyor.

Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor.

MARS YÜZEYİNE BENZETİLİYOR!

Bilim inşaları tarafından Mars yüzeyine benzetilen bir yüzeye sahip olan Eğribucak kayalıkları hem yaz hem de kış aylarındaki eşsiz görüntüsüyle büyülüyor.

Yüzeyinde gözlenen farklı oluşumlar ile adeta bir açık hava müzesi olarak adlandırılan bu kayalıklar, öğrencilere yerkürenin tarihi hakkında rehberlik edebilecek özellikleri taşıyor.

Yüzeyinde çamur ve kum taşlarının oluşturduğu kızıllık nedeniyle ilgi çeken ve özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında ye alan kayalıklarda kar yağışı ile ortaya çıkan manzara da doğaseverleri kendisine çekiyor.