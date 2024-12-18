Dünyanın en büyük altın külçesi şaşkına çevirdi! Bakan bir daha baktı

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Dubai merkezli bir şirket olan Emirates Minting Factory LLC tarafından yapılan altın külçesi şaşkına çevirmeyi aşardı.

Şirket tarafından şimdiye dek yapılmış olan dünyanın en büyük altın külçesi Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı.

Sıradan bir altın külçesinin 20 katı ağırlığında olan külçe görenleri hayrete düşürdü.

300 KİLOGRAMLIK ALTIN KÜLÇESİ!

Adınını dünyaca ünlü rekorlar kitabına yazdırmaya başaran ve Emirates Minting Factory LLC tarafından yapılan külçenin sıradan bir külçenin 20 kat ağırlığına sahip olduğu ve net ağırlığının 200,12 kilogram olduğu kaydedildi.