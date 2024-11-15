Dünyanın en büyük mercanı bulundu! Eşi benzeri yok…

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Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında yer alan Solomon Adaları’nda bugüne dek kayıtlara geçmiş olan en büyük mercan keşfedildi.

Geçtiğimiz günlerde keşfedilen mercan, birbirine bağlı küçük yaratıkların bir araya gelerek tek bir organizma ve resif oluşturması sonucu oluşmuş olan dev mercanın 300 yıldan daha eski olabileceği düşünülüyor.

Bir kameramanın keşfettiği dev mercan görenleri hayrete düşürdü. Şimdiye kadar kaydedilen ve dünyada bir eşi olmayan bu mercan bakın nasıl görünüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MERCANI!

Pasifik’in ücra köşelerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini kaydetmek isteyen National Geograpic gemisinde çalışan bir kameramın bulduğu dünyanın en büyük mercanının mavi balinadan bile büyük olduğu aktarılıyor.

National Geographic ekibinden Manu San Felix, "Haritada gemi enkazı olduğu belirtilen bir yerde dalış yaptım ve sonra bir şey gördüm" diyerek mercanı nasıl bulduğunu aktardı.

Felix’in ardından bilim insanları tarafından ölçülen mercan şaşkınlık yarattı. Ölçüm sonuçlarına göre mercan 34 m genişliğinde 32 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğinde.