Haberler



Bilgi



Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri belli oldu! 3 Türk şirketi listeye damga vurdu...

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri belli oldu! 3 Türk şirketi listeye damga vurdu... Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yapılan bir çalışma sonucunda dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri belli oldu. O Türk şirketleri de listeye girdi…