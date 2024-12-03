Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri belli oldu! 3 Türk şirketi listeye damga vurdu...

Haber Merkezi
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan satış verileri sonucunda dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listelendi.
2023 yılında yapılan satış rakamları sonucunda belirlenen listeye dahil olan Türk şirketleri sıralamasıyla damga vurdu.
Söz konusu verilerde ilk 100 şirketin 2023 yılındaki toplam savunma geliri, 632 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVUNMA ŞİRKETLERİ
1 - LOCKEED MARTIN CORP.: ABD
2 - RTX: ABD
3 - NORTHROP GRUMMAN CORP: ABD
4 - BOEING: ABD
5 - GENERAL DYNAMICS: ABD
6 - BAE SYSTEMS: UNITED KINGDOM
7 - ROSTEC: RUSSIA
8 - AVIC: CHINA
9 - NORINCO: CHINA
10 - CETC: CHINA
47 - ASELSAN: TÜRKİYE
69 - BAYKAR: TÜRKİYE
78 - TUSAŞ: TÜRKİYE