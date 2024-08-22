Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Messi diyenler yanıldı... Transfermarkt tarafından yayınlanan Ağustos 2024 verilerine göre, aktif futbol oynayan en değerli oyuncular belli oldu. Listede yer alan isimler futbol efsanelerini gerisinde bırakmayı başardı. İşte, en değerli 10 futbolcu...

Editör: Seda Yeşilyurt

Futbol dünyasında aktif olarak oynayan futbolcular piyasa değerlerine göre listelendi. Dudak uçuklatan piyasa değerleri ile ilk 10’a giren isimler arasında futbolda efsaneleşen isimlerin yer almaması dikkat çekti.

Ronaldo ve Messi gibi futbolda adeta efsane olan ve hala aktif olarak futbol kariyerlerine devam eden futbolcuların dahil olamadığı listede yer alan isimler şaşırttı.

Transfermarket’in Ağustos 2024’te yaptığı son güncellemeyle birlikte değerleri 180 milyon Euro’ları aşan yıldız isimler bir bir belindi.

İŞTE, EN DEĞERLİ FUTBOLCULAR

1- Jude Bellingham: 180 milyon euro

2- Vinicius Jr: 180 milyon euro

3- Erling Haaland: 180 milyon euro

4- Kylian Mbappé: 180 milyon euro

5 Phil Foden: 150 milyon euro

6- Bukayo Saka: 140 milyon euro

7- Jamal Musiala: 130 milyon euro

8- Florian Wirtz: 130 milyon euro

9- Rodri: 130 milyon euro

10- Lamine Yamal: 120 milyon euro