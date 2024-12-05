Dünyanın en dik tren yolu olarak biliniyor, görenin yüreği ağzına geliyor…

Haber Merkezi

Bernima Ekspresi, dünyanın en dik tren yolu üzerinden yaptığı rota ile biliniyor. İsviçre ve İtalya arası sefer yapan trende metrelerce yükseklik üzerine yapılmış olan tren yolu korkulmayacak gibi değil.

İsviçre Zürih’e 1- 1,5 saat uzaklıkta yer alan Chur şehrinden kalkan tren İtalya’nın Tirano kasabasına kadar gidiyor. Turistik seferler yapılan tren ile gerçekleştirilen yolculuk esnasında buzullar, tüneller, göller ve ünlü Brusio Spirali rahatlıkla seyredilebiliyor.

Ancak tüm bunları yaparken metrelerce yükseklik üzerine yapılan dünyanın en dik tren yolunun üzerinden de geçiyor.

2253 METRE YÜKSEKLİĞE ÇIKIYOR!

1898-1904 yılları arasında inşa edilen dünyanın en dik tren yolu, Alp dağlarının nefes kesen manzarasında 2253 metre yüksekliğe çıkıp daha sonra İtalya’ya doğru inişe geçiliyor.

Dünyanın en dik rotası olarak kabul edilen bu yolculukta yükseklik nedeniyle yürekler ağza gelirken doğanın eşsiz güzelliği de büyülüyor. Tren, yolcular manzarayı rahat izleyebilsin diye saatte 45 km hızla gidiyor.