Dünyanın En Güçlü Askeri Kuvvetleri Listesi 2025

Yağmur Dinç

Askeri güç sıralamalarını incelemek, bazı ülkeleri diğerlerinden ayıran, dikkate değer derecede etkileyici askeri yeteneklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Güçlü bir askeri mirasa sahip olan bu ülkeler, silahlı kuvvetlerini durmaksızın güçlendiriyor ve kendilerini dünyanın en güçlü ordusu unvanı için zorlu rakipler olarak konumlandırıyor.

ABD, askeri gücün özü olarak kabul edilen en üst konumu yönetiyor ve Rusya ile Çin 2025 sıralamasında hemen gerisinde kalıyor.

Ayrıca, Güney Kore, Birleşik Krallık, Japonya ve Türkiye askeri gücün üst kademelerinde belirgin bir şekilde yer alarak saygın ilk 10'u tamamlıyor.

EN GÜÇLÜ ORDUYA SAHİP ÜLKELER 2025

1. Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en iyi 10 ordusu arasında zirveye yerleşen Amerika Birleşik Devletleri, kritik malzeme, finans ve kaynak alanlarındaki benzersiz etkisiyle baskın konumunu elde ediyor.

Küresel üstünlüğü, tıbbi, havacılık ve bilgisayar/telekomünikasyon sektörlerindeki olağanüstü başarılarıyla teknolojik sınırlara kadar uzanıyor.

Geniş bir filoya sahip olan ülke, 983 müthiş saldırı helikopteri de dahil olmak üzere 13.300 uçağa komuta ediyor.

2. Rusya

Bin yılı aşan zengin bir tarihi kucaklayan Rusya, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından egemen bir varlık olarak ortaya çıktı ve yaklaşık 900.000 kişilik aktif bir askeri gücü destekledi.

İleri teknoloji, güçlü ve yetenekli bir ordu ve stratejik bir küresel etki ile desteklenen Rusya, dünya sahnesinde önemli bir konuma sahiptir. Ancak, mevcut Rus-Ukrayna Savaşı, Rus ordusunda liderlik, hazırlık ve tedarik zinciri yönetimindeki belirli eksiklikleri ön plana çıkardı.

3. Çin

Dünyanın en kadim medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapan Çin, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana komünizmle yönetiliyor.

ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelen Çin, uluslararası alanda zorlu bir güç olarak karşımıza çıkıyor.

4. Hindistan

Güney Asya'da yer alan Hindistan, Bengal Körfezi ve Arap Denizi'nin sınırladığı bir yarımadaya hükmediyor.

Hindistan, tarihi boyunca Türkler, Araplar, Persler ve İngilizler de dahil olmak üzere çeşitli istilacıların saldırılarına göğüs gerdi.

1950'de cumhuriyet statüsüne ulaşan ülke, 1947'de İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandıktan sonra egemen olarak ortaya çıktı.

5. Güney Kore

Kore yarımadasının güney ucunda yer alan Güney Kore, resmen Kore Cumhuriyeti, bir Doğu Asya ülkesi olarak durmaktadır.

Joseon hanedanlığı döneminde yarımadanın kalbinde stratejik bir konuma sahip olan başkent Seul, uğurlu feng shui prensiplerine kasıtlı bir bağlılığı yansıtır ve titiz nesne yerleştirmeleriyle uyumu ve refahı vurgular.

6. Birleşik Krallık

Avrupa'nın kuzeybatı kesimlerinde konumlanan Birleşik Krallık, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda gibi önemli bölgeleri barındıran Büyük Britanya adasını kapsar.

Başkent Londra, yalnızca önemli bir küresel finans merkezi olarak hizmet vermekle kalmaz, aynı zamanda ülkenin profiline kültürel ve ekonomik boyutlar katarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olarak da öne çıkar.

7. Japonya

Dünyanın en okuryazar ve teknolojik olarak en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kendini gösteren Japonya, bu ayrıcalığı dağların ve yoğun ormanların hakim olduğu bir manzarada elde ediyor.

Vatandaşları, eski gelenekleri Batı etkileriyle harmanlayan, komşu kültürlerden etkilenen özgün bir kültürel karışım oluşturan kentsel bir yaşam tarzını benimsiyor.

8. Türkiye

Ankara, 10,6 milyar dolarlık kayda değer askeri harcamasıyla önemli askeri yetenekler sergileyen bir ülke olan Türkiye'nin başkenti olarak hizmet vermektedir.

Küresel Ateş Gücü (GFP) endeksine göre, Türkiye gururla ilk 10 küresel askeri güç arasında bir pozisyon elde etmektedir.

2025 GFP incelemesinde, Türkiye değerlendirilen 145 ülke arasında etkileyici bir şekilde 8. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, Türkiye'nin uluslararası sahnedeki sağlam askeri duruşunu vurgulamaktadır.

9. Pakistan

Küresel çapta en güçlü ordulardan birine sahip olmasıyla tanınan Pakistan, insan gücü, hava gücü, kara yetenekleri ve deniz gücü gibi temel alanlarda dikkate değer güçler sergiliyor.

Ülkenin stratejik konumu, doğal gaz ve kömür gibi doğal kaynakları kullanmaya yönelik artan vurgu ile birleşince, dünya sahnesindeki konumunu daha da artırıyor.

10. İtalya

En güçlü 10 ülke arasına son giriş olarak yerini sağlamlaştıran İtalya, birkaç önemli askeri açıdan kendini farklılaştırıyor.

Dikkat çekici güçlü yönleri arasında olağanüstü bir hava tanker uçağı filosu, önemli bir toplam helikopter gücü, etkileyici saldırı uçağı yetenekleri ve birden fazla uçak gemisi savaş gemisine sahip olmak yer alıyor.

Ülkenin filosu toplam 404 helikoptere sahip ve bunların arasında 58'i müthiş saldırı helikopterleri olarak belirlenmiş ve İtalya'nın küresel sahnedeki askeri önemini sağlamlaştırıyor.

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