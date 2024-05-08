Dünyanın en güzel kedisi seçildi, bakan bir daha baktı… Bolzano’da Uluslararası Kedi Sergisi düzenlendi. Söz konusu sergide kediler güzellikleriyle görenleri hayran bıraktı. Serginin en güzel kedisi ise 10 kilo ağırlığındaki Tornado oldu. İşte, ‘Dünyanın en güzel kedisi’ Tornado…

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Bolzano’da geçtiğimiz günlerde yeni bir Uluslararası kedi sergisi daha düzenlendi. Düzenlenen kedi sergisinde dünyanın en güzel kedisi unvanı Trentino Poldo’yu tahtından bir Maine Coon cinsi olan Tornado etti.

2024 güzellik şampiyonu olan kırımızı kedi Tornado ise 10 kilo ağırlığında ve 8 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Ayrıca söz konusu serginin sosyal medya etkinlikleri kısmında yer alan fotoğraf yarışmasına dahil olan ev kedileri arasındaki şampiyonda Persian Melody oldu.

İşte, güzelliği ile Uluslararası Kedi Sergisi’ni büyüleyen şampiyon…

Krems an del Donau'dan gelen Tornado, uzun kürküyle aslanı andırsa da nazik karakteriyle evcil hayvan severlerin hayranlığını kazanmayı başardı. Aynı zamanda okullarda terapi faaliyetlerine katılan Tornado, sahibi Jasmin Cerny'yi de gururlandırdı.