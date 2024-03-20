Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Türkiye o 3 şehirle listeye girdi! İşte, en güzel Türk şehirleri...

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Londra merkezli pazar araştırma şirketi olan Euromonitor tarafından dünyanın en güzel şehirleri hakkında bir araştırma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda dünyanın en güzel 100 şehri belirlendi.
Her şehrinde ayrı güzellikler barından ülkemiz, dünyanın en güzel 100 şehrinin bulunduğu listeye 3 farklı ille adını yazdırdı.
Hazırlanan listede yer alan bir şehrimiz ise yabancı destinasyonu kategorisinde en popüler olarak nitelendirildi.
Türkiye söz konusu listeye, 23. Sırada İstanbul, 57 sırada Antalya ve 93. Sırada Muğla (Bodrum) ile adını yazdırdı.
İşte, dünyanın en güzel şehirleri…
1-Paris
2-Dubai
3-Madrid
4-Tokyo
5-Amsterdam
6-Berlin
7-Roma
8-New York
9-Barcelona
10- Londra
23- İstanbul
57- Antalya
93-Muğla