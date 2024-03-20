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Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Türkiye o 3 şehirle listeye girdi! İşte, en güzel Türk şehirleri...

Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Türkiye o 3 şehirle listeye girdi! İşte, en güzel Türk şehirleri... Euromonitor tarafından dünyanın en güzel 100 şehrini açıkladı. Türkiye güzelliği ile büyüleyen o 3 şehirle listeye girdi. İşte, güzelliği ile dünya listesine dahil olan o şehirler…