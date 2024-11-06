Dünyanın en harika yerleri açıklandı! Türkiye’den o yerler listeye damga vurdu...

Dünyanın dört bir yanında turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan yerler dünyaca ünlü haber ve politika dergisi Time tarafından değerlendirildi.
2024 yılı için yapılan dünyanın en harika yerleri listesine ülkemizden girmeyi başaran o iki nokta listeyi adeta alt üst etti.
Kısa sürede gezginlerin ilgi odağı haline gelmeyi başaran listede bakın Türkiye nereler ile dahil olmuş.
İŞTE DÜNYANIN EN HARİKA YERLERİ
Maui Kültürel Toprakları, Lahaina, Hawaii
Kamba Afrika Yağmur Ormanı Deneyimleri, Odzala-Kokoua Ulusal Parkı, Kongo Cumhuriyeti
İncili Yol, Muharraq, Bahreyn
Reethaus, Berlin, Almanya
Fas Mutfak Sanatları Müzesi, Marakeş, Fas
Bar Magritte, Brüksel, Belçika
Saka Müzesi, Jimbaran, Endonezya
Ivomo Çay Kooperatifi, Gisakura, Ruanda
Dalış! Tutukaka, Tutukaka, Yeni Zelanda
Grootbos Florilegium, Gansbaai, Güney Afrika
Zeyrek Çinili Hamam
Diyarbakır Ekspres