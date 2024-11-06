Dünyanın en harika yerleri açıklandı! Türkiye’den o yerler listeye damga vurdu...

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Dünyanın dört bir yanında turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan yerler dünyaca ünlü haber ve politika dergisi Time tarafından değerlendirildi.

2024 yılı için yapılan dünyanın en harika yerleri listesine ülkemizden girmeyi başaran o iki nokta listeyi adeta alt üst etti.

Kısa sürede gezginlerin ilgi odağı haline gelmeyi başaran listede bakın Türkiye nereler ile dahil olmuş.

İŞTE DÜNYANIN EN HARİKA YERLERİ

Maui Kültürel Toprakları, Lahaina, Hawaii

Kamba Afrika Yağmur Ormanı Deneyimleri, Odzala-Kokoua Ulusal Parkı, Kongo Cumhuriyeti

İncili Yol, Muharraq, Bahreyn

Reethaus, Berlin, Almanya

Fas Mutfak Sanatları Müzesi, Marakeş, Fas

Bar Magritte, Brüksel, Belçika

Saka Müzesi, Jimbaran, Endonezya

Ivomo Çay Kooperatifi, Gisakura, Ruanda

Dalış! Tutukaka, Tutukaka, Yeni Zelanda

Grootbos Florilegium, Gansbaai, Güney Afrika

Zeyrek Çinili Hamam

Diyarbakır Ekspres