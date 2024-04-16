Dünyanın en iyi kuzu etli yemekleri belli oldu! Bakın Cağ Kebabı zirveyi kime kaptırmış… Çevrimiçi yemek rehberi Taste Atlas tarafından bu kez dünyanın en iyi kuzu yemekleri değerlendirdi. Türkiye’de ise birçok lezzetin adını ilk sekize yazdırdığı listede bakın ilk sırayı kim aldı…

ensonhaber.com

Taste Atlas (Yemek Atlası) adlı çevrimiçi yemek rehberi dünya mutfaklarını araştırmaya en iyi lezzetleri bulmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Taste Atlas bu kez yaptığı yemek değerlendirmesinde kuzu etiyle yapılan yemekleri konu aldı. Birçok lezzetin oylandığı listede Türkiye’nin birçok lezzeti katılımcılar tarafından tam oy aldı.

Ülkemizden ilk ona toplamda 5 yemek girerken zirvedeki ülke herkesi şaşırtmayı başardı. Sosyal medyada da bir hayli gündem olan listeye bakın hangi lezzetlerimiz dahil olmuş.

İşte, dünyanın en iyi kuzu yemekleri

Dünyanın farklı bölgelerinden kuzu etiyle yapılan yemeklerin değerlendirildiği oylamada en iyi sekiz yemek belli oldu. İşte zirveye giden liste…

8. KLEFTİKO \ Yunanistan

7. HÜNKAR BEĞENDİ \ Türkiye

6. İSKENDER \ Türkiye

5. LECHAZO \ İspanya

4. ADANA KEBAP \ Türkiye

3. KUZU DÖNER \ Türkiye

2.CAĞ KEBABI \ Türkiye

1. PAÏDAKİA \ Yunanistan