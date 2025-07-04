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Dünyanın en lezzetli mutfakları açıklandı! Türk mutfağı sıralamasıyla şaşırttı

Çevrim içi yemek rehberi olan Taste Atlas tarafından dünyanın en lezzetli mutfakları listelendi. Türk yemeklerine benzer yemekleriyle dikkat çeken Yunanistan listenin zirvesine yerleşirken Türkiye sıralamasıyla şaşırttı. İşte, dünyanın en lezzetli mutfakları…

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Dünyanın en lezzetli mutfakları açıklandı! Türk mutfağı sıralamasıyla şaşırttı

Dünya çapında yemek kültürlerini inceleyen saygın platform TasteAtlas, geleneksel tatların, yöresel lezzetlerin ve otantik tariflerin ışığında hazırladığı "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini açıkladı.

Türk mutfağından yıllardır “esinlendiği” iddia edilen Yunanistan’ın listenin zirvesinde yer alması sadece gurmeleri değil, sosyal medyayı da ikiye böldü.

Yemekleriyle dünya çapında ün yapmış, her bölgesi ayrı bir sofra kültürüne sahip olan ülkemiz bakın dünyanın en lezzetleri mutfakları listesinde kaçıncı sıraya yerleşti.

DÜNYANIN EN LEZZETLİ 10 MUTFAĞI

Yalnızca restoran puanlarını değil, ev yapımı tarifleri, yemeklerin özgünlüğünü ve kökenleri de baz alınarak yapılan söz konusu listede bakın hangi ülkeler ilk 10’a girmeyi başardı.

1-YUNANİSTAN

2-İTALYA

3-MEKSİKA

4-İSPANYA

 5-PORTEKİZ

6-TÜRKİYE

7-ENDONEZYA

8-FRANSA

9-JAPONYA

10-ÇİN

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