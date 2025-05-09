Dünyanın en mutlu şehirleri açıklandı! Türkiye'den 3 şehir listeye girdi

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Her yıl dünya şehirleri özelinde yapılan mutluluk endeksine göre 2025 yılının Mutlu Şehir Endeksi yayınlandı.

Söz konusu endekste şehirler, yönetişim, çevre, ekonomi, sağlık, ulaşım ve vatandaş katılımı gibi 82 farklı gösterge üzerinden değerlendirerek sıralandı.

Milyonlarca insanın yaşamak için en çok tercih ettiği şehirleri kapsayan endekste, bu yıl da Avrupa şehirleri zirvede yer alırken Türkiye’den listeye dahil olan şehirlerin sıralaması şaşırttı.

DÜNYANIN EN MUTLU ŞEHİRLERİ

1- Kopenhag, Danimarka Toplam puan: 1039 Kopenhag, sürdürülebilirlik, evrensel sağlık hizmetleri, yeşil ulaşım ve yüksek yaşam kalitesiyle listenin zirvesinde yer aldı.

2- Zürih, İsviçre Toplam puan: 993 Zenginlik, etkili altyapı, uygun fiyatlı eğitim ve sağlık hizmetleriyle öne çıktı.

3- Singapur Toplam puan: 979 Güvenlik, yeşil ulaşım, düşük işsizlik ve ekonomik inovasyonla dikkat çekti.

4- Aarhus, Danimarka Toplam puan: 958 Eğitim, iş-yaşam dengesi, temiz hava ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle tanındı.

5- Anvers, Belçika Toplam puan: 956 Kültürel zenginlik, ekonomik canlılık ve çevresel sürdürülebilirlikle öne çıktı.

6- Seul, Güney Kore Toplam puan: 942 Teknolojik altyapı, eğitim olanakları ve sağlık hizmetleriyle dikkat çekti.

7- Stockholm, İsveç Toplam puan: 941 Çevre dostu politikalar, eğitim sistemi ve yaşam kalitesiyle tanındı.

8- Taipei, Tayvan Toplam puan: 936 Sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik fırsatlarla öne çıktı.

9- Münih, Almanya Toplam puan: 931 Altyapı, sağlık hizmetleri ve ekonomik istikrarıyla dikkat çekti.

10- Rotterdam, Hollanda Toplam puan: 920 Kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesiyle tanındı.

Türkiye'den ise İstanbul 127., İzmir 143. ve Ankara 198. sırada yer alarak listeye girmeyi başardı.