Dünyanın en ölümcül bölgesi belli oldu: Dokunan taşa dönüyor…

Haber Merkezi

Tanzaya’da yer alan ve dünyanın en tehlikeli yeri olarak adlandırılan Natron Gölü özellikleriyle ilgi odağı haline geliyor olsa da tehlikeleriyle de tüyleri ürpertiyor.

Adını içinde bulunan yüksek miktardaki natron minerallerinden alan bu göl, aynı zamanda yüksek tuz içeriğiyle de çevresel koşulları oldukça zorlu hale getirmesiyle biliniyor.

Dünyanın en tehlikeli bölgesi unvanına sahip olan bu gölün pH seviyesi 10.5’e çıkarken sıcaklığı da 60 dereceye kadar yükselebiliyor. Bu özellikleri sayesinde Natron Gölü, diğer tüm sulak alanlardan ayrılıyor.

CANLILAR İÇİN OLDUKÇA TEHLİKELİ!

Aşırı alkali ve tuzlu yapısı nedeniyle birçok canlı türü için oldukça tehlikeli olan Natron Gölü, filamingolar gibi bazı dayanıklı türlerin üreme alanı olarak tercih ettiği kritik alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

En tehlikeli bölge olarak anılmasına neden olan en ürkütücü özellik ise, göle düşen çoğu canlı türünün taşlaşması oluyor. Suyun içerdiği yüksek miktardaki mineraller suya düşen canlıların vücutlarından oldukça hızlı bir şekilde mumyalanma yaşanarak taş bir heykele dönüşmelerine neden oluyor.

Natron Gölü, sadece bir doğa harikası olmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı yaşam formlarının uyum yeteneklerini incelemek için de önemli bir alan olarak değerlendiriliyor.