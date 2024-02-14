Dünyanın en pahalı 10 sarayı! Listede bakın neresi var... Kraliyet ailesinin veya milyarderlerin saraylarına ne kadar harcadığını hiç merak ettiniz mi? Gösterişli kraliyet konutlarından dudak uçuklatan özel konaklara kadar dünyanın en pahalı 10 sarayına bir göz atın.

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Saraylar, ihtişamları ve tarihi önemleriyle her zaman hayal gücümüzü etkilemiştir. Ancak bazıları sadece zenginliğin ötesine geçerek astronomik pahalılığa ulaşıyor.

Kraliyet konutlarından milyarder malikanelerine kadar bu mimari harikalar dudak uçuklatan fiyat etiketleriyle geliyor.

Dünyanın en pahalı 10 sarayını açıklarken bize katılın, sizi onların ihtişamına ve saf değerlerine hayran bırakın.

Buckingham Sarayı, Londra - 1,3 Milyar Dolar:

Listenin başında İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Londra'daki resmi ikametgahı olan ikonik Buckingham Sarayı yer alıyor. 19 kamara, 52 kraliyet ve misafir yatak odası dahil 775 odası ve kapalı havuzuyla benzersiz bir lüks sunmaktadır.

Resmi olarak satışta olmasa da tahmini değeri 1,3 milyar dolara ulaşıyor.

Antilia, Mumbai - 1-2 Milyar Dolar:

Hintli milyarder Mukesh Ambani'nin sahibi olduğu Antilia, 27 kat yüksekliğinde ve balo salonu, birden fazla yüzme havuzu, sağlık spa'sı ve hatta özel sinema salonu gibi olanaklara sahip.

Karmaşık tasarımı ve cömert iç mekanları, 1 ila 2 milyar dolar arasında değişen tahmini değerine katkıda bulunuyor.

Villa Leopolda, Fransız Rivierası - 750 Milyon Dolar:

Bu Fransız Rivierası mücevheri bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold'a aitti ve daha sonra Jackie Kennedy Onassis gibi efsanevi figürlere ev sahipliği yaptı.

Dokuz katlı, 11 yatak odalı ve nefes kesici manzaralara sahip olan bina, 2020'de rekor kıran 750 milyon dolara satıldı.

Witanhurst, Londra - 450 Milyon Dolar:

Bir zamanlar Londra'nın en büyük özel konutu olan Witanhurst, fiyatı kadar etkileyici bir tarihe de sahip. İkinci dereceden koruma altındaki bu binada gösterişli iç mekanlar, balo salonu ve hatta squash kortu bulunmaktadır.

Yakın zamanda tahmini olarak 450 milyon dolara satıldı.

Villa Les Cèdres, Fransız Rivierası - 450 Milyon Dolar:

Bir başka Fransız Rivierası büyüleyicisi olan Villa Les Cèdres, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir ve geniş bahçelere, Akdeniz'e bakan bir yüzme havuzuna ve Belle Epoque dönemini anımsatan gösterişli iç mekanlara sahiptir.

Tahmini değeri 450 milyon dolar.

Fair Field Malikanesi, New York - 248 Milyon Dolar:

Bu gösterişli Long Island malikanesinde 63.000 metrekare yaşam alanı, 12 yatak odası, 23 banyo ve tenis kortu bulunmaktadır.

1927 yılında inşa edilen bina, 2020 yılında 248 milyon dolara el değiştirdi.

18-19 Kensington Palace Gardens, Londra - 254 Milyon Dolar:

Bu Londra adresi şehirdeki en pahalı evlerden ikisini barındırıyor.

18 numara bir zamanlar Prenses Diana'ya aitti ve daha sonra 228 milyon dolara satılırken, II. dereceden koruma altındaki bir malikane olan 19 numara 26 milyon dolara satıldı. Birlikte 254 milyon dolar değerinde birleşik bir mülk oluşturuyorlar.

One Hyde Park, Londra – 209 Milyon Dolar:

Londra'nın en prestijli semtlerinden birinde yer alan One Hyde Park, nefes kesen manzaralara, özel sinemalara ve 24 saat konsiyerj hizmetine sahip lüks daireler sunmaktadır. Buradaki bir çatı katı dairesi 2011'de rekor kıran 209 milyon dolara satıldı.

Ellison Estate, Kaliforniya - 200 Milyon Dolar:

Teknoloji milyarderi Larry Ellison'ın Kaliforniya'daki geniş arazisi 23.000 dönümden fazla alanı kapsıyor; burada Japon esintili çok sayıda bina, bir golf sahası ve hatta insan yapımı bir göl bulunuyor.

Tahmini değeri 200 milyon dolara ulaşıyor.

Palazzo di Amore, Kaliforniya – 195 Milyon Dolar:

Beverly Hills tepesinin üzerinde yer alan bu İtalyan esintili malikane, 12.000 metrekarelik yaşam alanına, 12 yatak odasına, 23 banyoya ve iki katlı bir şarap mahzenine sahiptir.

2017 yılında 195 milyon dolarlık şaşırtıcı bir fiyatla satışa sunuldu.