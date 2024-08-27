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Dünyanın en pahalı forması satıldı! Milyonlar havada uçuştu...

Dünyanın en pahalı forması satıldı! Milyonlar havada uçuştu... Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir müzayedede dünyanın en pahalı forması satıldı. Değeri milyon dolarları bulan formanın fiyatı dudak uçuklattı. İşte, dünyanın en pahalı forması ve fiyatı...