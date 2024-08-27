Dünyanın en pahalı forması satıldı! Milyonlar havada uçuştu...

Heritage Auctions adlı bir müzayede evi geçtiğimiz günlerde, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.
Açık arttırmada alıcıları ile buluşan formaya gelen teklifler ağızları açık bıraktı. Açık artırmada alıcısını bulan forma bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.
6 saat süren açık artırma sonucunda dudak uçuklatan bir rakama alıcı bulan Babe Ruth’un forması “dünyada satılan en pahalı forma” unvanını almayı başardı.
DEĞERİ MİLYONLAR ETTİ...
Efsane beyzbolcu Babe Ruth’un 1932 sezonunda giydiği forma 6 saatlik çekişmenin ardından tamı tamına 24.1 milyon dolara alıcı buldu.
Geçtiğimiz yıllarda Micheal Jordan’a ait olan ve 1998 yılında NBA Finallerinde giyilmiş olan formanın 10,1 milyon dolarlık fiyatını da geride bırakmayı başararak bugüne dek satılmış olan en pahalı spor ürünü oldu.