Dünyanın en şiddetli ağrısı belli oldu! Doğum sancısını geride bıraktı

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İnsanlar zaman zaman yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle şiddetli ağrı şikayetleri yaşarlar. Bu ağrılar arasında en şiddetlisi ise birçok kişi tarafından diş ağrısı olarak görülür.

Ancak bir bebeği dünyaya getirmenin ne kadar sancılı olduğu da aşikar olduğundan pek çok kişi bu doğum sancılarını neredeyse hiçbir ağrıyla kıyaslayamaz.

Ancak yapılan araştırmalara birlikte insan vücudunda en şiddetli ağrıya neden olan durumlar incelendiğinde ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Çoğu kişinin en şiddetli ağrı olarak nitelendirdiği doğum sancısını bile geride bırakan o ağrı bakın ne çıktı.

DOĞUM SANCISINI GERİDE BIRAKTI

Erkekler ve kadınlar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda insan vücudunda ağrıya neden olan durumlardan en şiddetlisinin böbrek taşı olduğu ortaya çıktı.

Özellikle erkeklerde böbrek taşının neden olduğu ağrının doğum sancısından bile daha şiddetli olduğu kanıtlandı. Kadınlarda ise böbrek taşı ağrısının doğum sancısıyla eş değer veya daha şiddetli olduğu ifade edildi.