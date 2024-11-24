Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye ikinci sırada yer alırken bakın zirvede hangi ülke varmış…

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü bir araştırma şirketi olan Gallup tarafından yayınlanan 2024 Global Emotions Raporu’nda yer alan veriler sonucunda dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu.

Ülkelerin duygusal durumları hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koyan raporda Türkiye dünyanın en sinirli ikici ülkesi oldu.

Toplamda 100 ülkeyi kapsayan bu rapor sonucunda ülkeler duygu durumları göre listelenirken El Salvador sinirin aksine olumlu duyguları en sık deneyimleyen toplum olarak dünyanın en mutlu ve pozitif ülkesi seçildi.

DÜNYANIN EN SİNİRLİ ÜLKELERİ

1-LÜBNAN

2- TÜRKİYE

3- ERMİNSTAN

4- IRAK

5- AFGANİSTAN

6- ÜRDÜN

7- MALİ

8- SİERRA LEONE