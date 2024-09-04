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Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye'de sıralamaya dahil oldu...

Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye'de sıralamaya dahil oldu... Dünya ülkelerinin araştırılarak yapılan araştırma sonucunda en sinirli ülkeler belli oldu. Türkiye'nin de dahil olduğu listede sıralama şaşırttı. İşte, dünyanın en sinirli ülkeleri...