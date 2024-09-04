Dünyanın en sinirli ülkeleri belli oldu! Türkiye'de sıralamaya dahil oldu...

Editör: Seda Yeşilyurt
Dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğuna dair yapılan araştırmalarda en sinirli ülkeler sıralaması şaşırttı.
Ülke vatandaşlarının sinirli olma nedenleri arasında yaşanılan ekonomik sıkıntılar, siyaset ve savaşlar en temel nedenler arasında yer aldı.
En sinirli ülkeler sıralamasına dahil olan Türkiye yüzde 40 oranıyla ilk onda yer aldı. Bakın en sinirli ülkeler sıralamasında zirvede hangi ülke yer aldı.
DÜNYANIN EN SİNİRLİ ÜLKELERİ
1- ERMENİSTAN
2- IRAK
3- İRAN
4- FİLİSTİN
5- FAS
6- TÜRKİYE
7- NİJER
8- ÇAD