Dünyanın En Tehlikeli 5 Yolu Bolivya'nın Ölüm Yolu ve Alaska'nın Dalton Otoyolu gibi en cesur sürücüleri bile zorlayan heyecan verici ama ölümcül rotaları keşfedin.

Yağmur Dinç

Bazıları için araba kullanmak günlük bir rutindir, ancak diğerleri için hayatı tehdit eden bir macera olabilir.

Dünyada en deneyimli sürücülerin bile korktuğu kadar tehlikeli yollar vardır.

Bu yollar tehlikeli koşulları, aşırı yükseklikleri, keskin virajları ve öngörülemeyen hava koşullarını bir araya getirerek basit bir sürüşü sinir bozucu bir yolculuğa dönüştürür.

İşte direksiyon başında cesaretinizi sınayacak dünyanın en tehlikeli beş yolu...

KUZEY YUNGAS YOLU, BOLİVYA

"Ölüm Yolu" lakabını, dik uçurumları, dar patikaları ve ölümcül tarihi nedeniyle alan Bolivya'daki Kuzey Yugas Yolu, dünyanın en tehlikeli yolları listesinde başı çekiyor.

La Paz'dan Coroico'ya kadar yaklaşık 40 mil (61 km) uzanan bu yol, And Dağları'nın içinden kıvrılarak geçiyor, korkulukları olmayan ve sadece bir araç için yeterli alana sahip uçurumların üzerinde yer alıyor.

KARAKORAM OTOYOLU, PAKİSTAN-ÇİN

Karakoram Otoyolu, Pakistan ve Çin'i yükselen Karakoram sıradağları boyunca birbirine bağlayan dünyanın en yüksek asfaltlı uluslararası yoludur.

Bu yolu tehlikeli yapan sadece yüksekliği değil; keskin dönüşleri, dar geçitleri ve sık sık meydana gelen heyelanları da onu inanılmaz derecede tehlikeli hale getirir.

Otoyol, en engebeli arazilerden bazılarını kesen 800 milden (1.300 km) uzundur.

DALTON OTOYOLU, ALASKA

Bu ıssız yol, Alaska'nın donmuş vahşi doğasında Fairbanks'ten Arctic Ocean yakınlarındaki Deadhorse'a kadar 414 mil boyunca uzanır.

Dalton Otoyolu, izolasyonuyla kötü bir üne sahiptir ve bu da onu özellikle sert kış aylarında dünyanın en tehlikeli yollarından biri yapar.

Otoyol 414 mil (666 km) boyunca uzanır ve çoğunlukla çakıl yollardan oluşur.

ZOJİ LA GEÇİDİ, HİNDİSTAN

Zoji La Geçidi, Keşmir'i Ladakh'a bağlayan Hindistan Himalayaları'ndaki yüksek rakımlı bir dağ geçididir.

Yol, yoğun kar yağışı ve tehlikeli koşullar nedeniyle kış aylarında birkaç ay boyunca kapalıdır. Yaz aylarında bile yol, heyelanlara ve kaya düşmelerine eğilimlidir.

Zoji La Geçidi, 119 mil (193 km) uzunluğundadır ve Hindistan'ın en yüksek motorlu yollarından biri olarak bilinir.

GUOLİANG TÜNEL YOLU, ÇİN

Guoliang Tünel Yolu hem bir mühendislik harikası hem de tehlikeli bir tuzaktır.

Köylüler tarafından Taihang Dağları'nın yamacına oyulmuş olan bu yol, sadece 0,75 mil (1,2 km) uzunluğundadır ve yüksek oranda uçurumlara maruz kalmaktadır. Bu tünel 1970'lerde 13 köylü tarafından elle kazılmıştır.

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