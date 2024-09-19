Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! Oralara gitmeyi aklınızdan bile geçirmeyin...

2024 yılı dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesi International SOS tarafından yapılan araştırma sonucunda güncellendi.
İngiltere merkezli bir internet sitesi olan International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok riske atan ülkeler belli oldu.
Yapılan bu liste sonucunda seyahat planlarınızda eğer o ülkeler yer alıyorsa tekrar düşünmeniz gerekecek. Bakın güvenliğinizin risk altında olduğu o ülkeler hangileriymiş.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ
En tehlikeli ülkeler listesinde yer alan ve bordo ve kırmızı renkleri ile belirtilen ülkeler, uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyan ülkeler olarak belirtiliyor.
Tehlike sıralaması ise, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.
BORDO RENKLİ ÜLKELER
1- GÜNEY SUDAN
2- AFGANİSTAN
3- SURİYE
4- LİBYA
5- SOMALİ
6- AFRİKA
7- YEMEN
8- IRAK
9- UKRAYNA
KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER
1- HONDURAS
2- HAİTİ
3- VENEZUELA
4- MALİ
5- NİJERYA
6- BURKİNA FASO
7- SUDAN
8- KONGO
9- ETİYOPYA
10- PAKİSTAN
11- MYANMAR
12- PAPUA YENİ GİNE