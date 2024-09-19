Dünyanın en tehlikeli ülkeleri belli oldu! Oralara gitmeyi aklınızdan bile geçirmeyin... İngiltere merkezli olan International SOS isimli bir internet sitesi tarafından yapılan araştırma sonrasında, 2024 yılının en tehlikeli ülkeleri listesi belli oldu. O ülkelerin sınırından bile geçmek akıl karı değilmiş.

Haber Merkezi

2024 yılı dünyanın en tehlikeli ülkeleri listesi International SOS tarafından yapılan araştırma sonucunda güncellendi.

İngiltere merkezli bir internet sitesi olan International SOS tarafından yapılan araştırma sonrasında dünyada seyahat ederken güvenliğinizi en çok riske atan ülkeler belli oldu.

Yapılan bu liste sonucunda seyahat planlarınızda eğer o ülkeler yer alıyorsa tekrar düşünmeniz gerekecek. Bakın güvenliğinizin risk altında olduğu o ülkeler hangileriymiş.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ ÜLKELERİ

En tehlikeli ülkeler listesinde yer alan ve bordo ve kırmızı renkleri ile belirtilen ülkeler, uzun süredir devam eden iç savaşlar ve çatışmalar nedeniyle ciddi güvenlik riskleri taşıyan ülkeler olarak belirtiliyor.

Tehlike sıralaması ise, terör tehdidi, insan hakları ihlalleri, zayıf altyapı ve sağlık hizmetlerinin acil durumlarda etkili müdahale imkanına göre belirleniyor.

BORDO RENKLİ ÜLKELER

1- GÜNEY SUDAN

2- AFGANİSTAN

3- SURİYE

4- LİBYA

5- SOMALİ

6- AFRİKA

7- YEMEN

8- IRAK

9- UKRAYNA

KIRMIZI RENKLİ ÜLKELER

1- HONDURAS

2- HAİTİ

3- VENEZUELA

4- MALİ

5- NİJERYA

6- BURKİNA FASO

7- SUDAN

8- KONGO

9- ETİYOPYA

10- PAKİSTAN

11- MYANMAR

12- PAPUA YENİ GİNE