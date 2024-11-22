Dünyanın en uzun kadını ile en kısa kadını bir araya geldi! Görenler bir daha baktı…

Haber Merkezi

Guinnes Rekorlar Kitabı’nda boyları ile yer alan dünyanın en uzun kadını ile en kısa kadını bir araya geldi.

Dünyanın en uzun kadını olan 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra’da buluştular.

Dünyanın en uzun kadını olarak 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını olarak 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutan ve kutlamalarda yan yana ilginç görüntüler veren iki kadın deneyimleri hakkında paylaşımlarda bulundular.

İKİ REKOTMEN YAN YANA!

Rumeysa Gelgi, nadir görülen 'Weaver' sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip. Günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge de cüceliğin bir türü olan 'Akondroplazi' ile yaşıyor. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları’nın 70. yıl kitabında yer alarak ‘ikon’ ünvanı aldı.

Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, “Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel ve tırnak bakımını seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Hintli oyuncu Amge ise “Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rümeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim” sözlerine değindi.