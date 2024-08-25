Dünyanın en uzun yılanı yakalandı! 20 kişi zor tuttu, tam 7 metre... 5 insan büyüklüğünde olan dünyanın en uzun yılanı yakalandı. Toplamda 7,67 metre uzunluğunda olan o yılan görenleri şaşkına çevirdi. İşte, dünyanın en uzun yılanı...

Editör: Seda Yeşilyurt

Dünyanın en uzun pitonu olarak kayıtlara geçen Ağlı Piton’u geçtiğimiz günlerde yakalandı. “Medusa” adı verilen ve 7,67 metre uzunluğunda ve 158 kilo ağırlığında olan yılan dikkatleri üzerinde topladı.

Bugüne kadar yakalanmış olan en büyük Burma pitonunun 5,6 metre uzunluğunu geride bırakmayı başaran Medusa ürkütücü olmasının yanında oldukça ilgi çekiyor.

Yakalanmış olan mevcut yılanların en büyüğü olarak kayıtlara geçen Medusa’yı görmek isteyenler ise Kansas City yolunu tutacak.

İŞTE DÜNYANIN EN UZUN YILANI

Bugüne dek yakalanmış olan yılanlar arasında en uzunu olarak kayıtlara geçmesine karşın Medusa’nın dünyadaki en büyük yılan olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

5 insan büyüklüğünde olan bu yılanı görmek isteyenler ise, Kansas City’deki The Edge of Hell, Perili Evi’nde ziyaret edebilecek.