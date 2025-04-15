Dünyanın en yoğun havalimanları açıklandı: İstanbul yükselişe geçti! İşte, en yoğun 10 havalimanı

Haber Merkezi

Pandeminin küresel havacılık sektöründe yarattığı fırtına nihayet dindi. 2024 yılı, gökyüzünün altın çağına geri dönüşün ilanı gibi oldu.

Airports Council International (ACI) World tarafından açıklanan yeni verilere göre, 2024 yılında dünya genelinde biletli yolcu sayısı tam 9.5 milyara ulaştı. Bu rakam, 2019’daki pandemi öncesi seviyeleri geride bırakarak, sektörde tarihi bir eşiğin aşılması anlamına geliyor.

2024’ün en yoğun havalimanı yine değişmedi. 108.1 milyon yolcuyla ABD’deki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı (ATL) bir kez daha zirvede yer alırken İstanbul Havalimanı da yükselişe geçti.

Biletli yolu sayısı ile dünyanın en yoğun havalimanları listesinde yer alan İstanbul Havalimanı sıralamasıyla şaşırttı.

DÜNYANIN EN YOĞUN 10 HAVALİMANI

ACI World verilerine göre 2024'ün en yoğun 10 havalimanı şöyle sıralandı:

1- Atlanta (ATL) – 108,1 milyon (%3,3 artış)

2- Dubai (DBX) – 92,3 milyon (%6,1 artış)

3- Dallas Fort Worth (DFW) – 87,8 milyon (%7,4 artış)

4- Tokyo Haneda (HND) – 85,9 milyon (%9,1 artış)

5- Londra Heathrow (LHR) – 83,9 milyon (%5,9 artış)

6- Denver (DEN) – 82,4 milyon (%5,8 artış)

7- İstanbul (IST) – 80,1 milyon (%5,3 artış)

8- Chicago O’Hare (ORD) – 80 milyon (%8,3 artış)

9- Yeni Delhi (DEL) – 77,8 milyon (%7,8 artış)

10- Şanghay Pudong (PVG) – 76,8 milyon (%41 artış)