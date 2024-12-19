Dünyanın en zengin kedisi ortaya çıktı! Serveti tam 3,5 milyar

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Dünyanın en çok kazanan sanatçıları arasında yer alan Taylor Swift 792 milyon sterlinlik servetiyle biliniyorken, kedisinin serveti şaşkına çevirdi.

ABD’li şarkıcının Olivia Benson isimli kedisinin sahip olduğu 3,5 milyarlık serveti onu dünyanın en zengin kendisi yapıyor.

Swift tarafından 2014 yılında sahiplenilen kedi Olivia Benson, ismini ise sahibinin en sevdiği dizideki bir karakterinden alıyor. Şimdilerde 3,5 milyar liralık servete sahip olan kedinin ise bu serveti nasıl yaptığı merak ediliyor.

SERVETİ OYUNCULARI GERİSİNDE BIRAKIYOR!

Tam tamına 77 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 3 buçuk milyar liralık bir servete sahip olan kedi, bu serveti çok sayıda reklamda ve klipte yer alarak kazandı.

Express.co'da yer alan habere göre kedinin ağızları açık bırakan bu serveti, dünyanın en ünlü filmlerinden biri olan Örümcek Adam'ın başrol oyuncusu Tom Holland'ın servetinin iki katına tekabül ediyor.