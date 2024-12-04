Dünyanın en zengin tarihine sahip ülkeler belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Haber Merkezi

Her toplum, kendi atalarının yarattığı kültürlerin en görkemli olduğunu savunur.

Bu bakış açısı, kültürel zenginliği tartışmalı bir konu haline getirse de, aynı zamanda sosyal bilimlerin önemli araştırma alanlarından birini oluşturuyor.

ABD merkezli medya kuruluşu U.S. News & World Report, tarih boyunca en etkileyici ve zengin tarihe sahip ülkeleri sıralamak amacıyla sosyoloji ve sanat tarihi uzmanlarından oluşan bir ekip kurdu.

Türkiye de en etkileyici medeniyetler arasında yer aldı. Peki, kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN ZENGİN TARİHİ OLAN ÜLKELER

1- MISIR

2- YUNANİSTAN

3- İTALYA

4- FRANSA

5- İSPANYA

6- ÇİN

7- BİRLEŞİK KRALLIK

8- JAPONYA

9- HİNDİSTAN

10- RUSYA

11- TÜRKİYE

12- ALMANYA

13- MEKSİKA

14- İSRAİL

15- PORTEKİZ