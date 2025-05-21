Dünyanın en zor testi: Açık kilit nerede? Sadece IQ'su yüksek olanlar hemen farkediyor

Haber Merkezi

Dikkat testleri, hem eğlenceli vakit geçirmek hem de zihinsel becerileri geliştirmek isteyenlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir görsel zeka testi, kullanıcıların dikkat seviyesini ölçüyor.

Görselde yer alan çok sayıda kilit arasında sadece biri açık. Peki, siz bu kilidi ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Aşağıdaki görsele dikkatlice bakın. Açık olan kilidi bulabiliyor musunuz?

İşte o görsel...

Uzmanlara göre bu tür dikkat testleri, gözlem yeteneğini ve görsel hafızayı güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Teste göre, açık kilidi 10 saniyeden kısa sürede bulabilenlerin görsel algı düzeyi oldukça yüksek.

Bazı kullanıcılar kilidi saniyeler içinde bulurken, kimileri uzun süre fark edemiyor.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı bu görseli paylaşarak arkadaşlarını meydan okumaya davet ediyor.

İşte açık kilidin bulunduğu yer;