Dünyanın gözü bu tarihte! Donald Trump göreve ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçimlerin ardından ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında bir seçim yaptı.

Yapılan seçimlerin ardından Donald Trump 277, Kamala Harris ise 224 delege kazandı.

Bu sonuçla beraber ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.

Peki Donald Trump görevi ne zaman devralacak ve ne kadar süre görev yapacak? İşte merak edilenler...

ABD'de Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.