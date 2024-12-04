Dünyanın kabus noktası! Dokunanı taş ediyor; Kimse buraya uğramıyor...

Yağmur Dinç

Natron Gölü, Tanzanya'da yer alan, son derece tuzlu ve alkalin özellikler taşıyan bir göldür.

Göl, adını, göl suyunun yüksek natron (sodyum karbonat ve sodyum bikarbonat) içeriğinden alır.

Natron, eski zamanlardan beri çeşitli endüstrilerde kullanılan bir bileşiktir, aynı zamanda bu gölde bulunan minerallerin suya karışması nedeniyle göl de oldukça tuzludur.

TAŞA ÇEVİREN GÖL

Natron Gölü’nün aşırı alkali ve tuzlu suyu, diğer canlıların yaşaması için pek uygun değildir.

Ancak flamingolar gibi birkaç tür, bu koşullara uyum sağlamış ve bölgeye özel adaptasyonlar geliştirmiştir.

Bununla birlikte, bu göldeki suya yanlışlıkla düşen hayvanlar (özellikle yırtıcılar), genellikle "petrifiye" (taşlaşmış) hale gelirler çünkü suyun mineralleri hayvanların vücutlarını mumyalar veya taşlaşmalarına neden olur.