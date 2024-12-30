Yağmur Dinç

Dünya'da üst üste gerçekleşen uçak kazaları insanları tedirgin etmeye başladı.

Kazaların ne sebeple yaşandığına dair henüz net açıklamalar gelmedi.

Birçoğunun ise daha 24 saat geçmeden yaşanması sebebiyle ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Kazalarda düzensiz Schumann Rezonans müdahalelerinin etkisi olduğuna dair teoriler gündeme geldi.

Peki; Schumann Rezonansı nedir? "Dünyanın kalp atışı" olarak bilinen Schumann Rezonansı uçak kazalarına mı sebep oluyor? Yanıtı haberimizde...

SCHUMANN REZONANSI NEDİR

Schumann rezonansı, Dünya’nın elektromanyetik alanında oluşan doğal frekanslardır. Dünyanın “kalp atışı” olarak da bilinen bu rezonanslar, bilim insanlarının araştırma konusu.

Schumann rezonansı, Dünya ile iyonosfer arasında oluşan elektromanyetik dalgalanmalar olarak biliniyor.

7.83 Hz temel frekansıyla bilinen bu doğal fenomen, genellikle atmosferik şimşek çakmaları ve manyetik dalgalanmalar sonucu oluşur.

UÇUŞLARI ETKİLEDİĞİ İDDİASI

Bilim insanları, Schumann rezonansı gibi elektromanyetik dalgaların uçak sistemlerinde geçici sapmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Navigasyon ve iletişim sistemlerinde meydana gelen kısa süreli aksaklıkların, pilotların karar mekanizmalarını etkileyebileceği öne sürülüyor.