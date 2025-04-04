Duş yasağı getirildi: Borulara bakteri yayıldı!

Haber Merkezi

Almanya’da sağlık endişesiyle başlayan gelişmeler, bir anda yüzlerce kiracının günlük yaşamını altüst etti. Berlin’in Neukölln semtindeki High-Deck konut sitesinde yapılan rutin kontroller sırasında tehlikeli lejyonella bakterisine rastlanması üzerine, yetkililer hızla harekete geçti.

Sadece içme suyunda değil, duş başlıklarında ve su tesisatlarında da tespit edilen bakteri nedeniyle, çok sayıda bina iki hafta boyunca kullanıma kapatıldı.

Lejyonella bakterisi, ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilen ve özellikle yaşlılar ile bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ölümcül olabilen bir tehdit.

Bu nedenle yetkililer, salgın riski taşıyan bölgelerde karantina uygulaması başlattı. Evlerinden geçici olarak uzaklaştırılan kiracılar, bu sürecin ne kadar süreceğini ve evlerine ne zaman dönebileceklerini merakla bekliyor.

300 DAİRE İÇİN DUŞ YASAĞI VERİLDİ!

Söz konusu bakteri, sıcak su borularında çoğalarak özellikle 25 ila 45 derece arasındaki sıcaklıklarda kendini rahatça yayabildiği için duş yasağı getirildi.

Bu bakterinin su damlacıkları halinde solunması, Lejyoner hastalığına neden oluyor. Durumun ciddiyetini göz önünde bulunduran yetkililer, 17 Marttan itibaren Leo-Slezak-Straße’deki yaklaşık 300 daire için duş almayı yasakladı.

Lejyonella kirliliğinin nedenini araştırmak amacıyla uzman bir şirket de görevlendirildi. İlk incelemelere göre, dairelerdeki boru havalandırıcılarının bakterinin yayılmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Kısa ve orta vadede, bu havalandırıcılar sökülerek ya da boru tesisatı yenilenerek sistemin onarılması planlanıyor. Howoge, etkilenen kiracılara kira indirimi sağlamayı da taahhüt etti.