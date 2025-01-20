Duşakabine bir miktar sürmek yetiyor, su lekelerinden eser bırakmıyor

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Ev temizliğinde en zorlayıcı olan kısım şüphesiz banyodur. Ekstra hijyenik olması arzulanan banyolarda oluşan su lekeleri birçok kişi için oldukça can sıkıcıdır.

Özellikle duşakabinde biriken, sert suyun içeriğindeki mineral birikimlerinden kaynaklanır ve zamanla cam yüzeylerde lekeler oluşur.

Bu lekelerden kurtulmak için farklı temizleyiciler ve yöntemler kullanılır. Bu yöntemler arasında yer alan o yöntem su lekelerini anında yok ederek duşakabini adeta ışıl ışıl yapıyor.

BİR MİKTAR SÜRMEK YETİYOR

Duşakabin temizliğinde uygulayacağınız en etkili yöntemler arasında yer alan diş macunu yöntemi meğer tüm temizleyicileri gerisinde bırakan etkileriyle su lekelerinden eser bırakmıyormuş.

Diş macunundaki aşındırıcı özelliklerin duşakabin temizliğinde oldukça işe yarıyormuş. Diş macunu içeriğindeki florür mineralinin su lekelerini parçalayarak, camların eskisinden pırıl pırıl oluyormuş.

Cam ve fayans yüzeylerdeki mineral birikimlerini temizlemede oldukça etkili olan bu yöntemde ilk olarak kabini hafifçe nemlendirin, diş macununu doğrudan lekeli kısımlara uygulayın.

Ardından emli bir mikrofiber bez yardımıyla diş macununu yüzeye iyice yayın. Bu aşamada ne kadar fazla ovalarsanız, su lekeleri o kadar iyi parçalanır. Diş macunun yüzeye iyice yaydıktan sonra bir süre bekletin. Bekleme aşaması inatçı lekelerin çözüldüğünü görecek ve bu yöntem temizlik yaparken vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak.