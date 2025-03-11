Duşakabini vazelinle temizleyin, kirece elveda deyin…

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Ev temizliğinde en çok vakit harcanan ve en temiz olması istenen yer şüphesiz banyodur. Temizliğe ayırdığını zamanın büyük bir kısmını banyoda geçiren ev hanımları çeşitli yöntemler arar.

Özellikle banyoda yer alan duşakabinin camlarında oluşan kireçten ve kirden arınması için var olan yöntemler arasında en etkilisi meğer vazelinden geçiyormuş.

Vazelin içeriğindeki su kaydırıcı etkisiyle camların daha uzun süre temiz kalmasını sağlayarak kireçten temelli kurtulmak mümkün oluyormuş.

KİRECİN KÖKÜNÜ KAZIYOR

Temizlikte kullanılan etkili yöntemler arasında yer alan vazelin her ne kadar nemlendirici olarak kullanılsa da, suyu iten özellikleri sayesinde duşakabin camlarında harikalar yaratır.

Cam yüzeylerde ince bir tabaka oluşturarak, suyun doğrudan cama yapışmasını önleyerek sudan kaynaklı olan kirecinde önlenmesini sağlar.

Bu sayede temizlediğiniz duşakabin camına bir miktar vazelin sürün uzun süre kireçten kurtulun