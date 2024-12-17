Duty Free esprisi bitti: Vergi alınacak

Yağmur Dinç

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen eşyalara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşya tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

Buna göre; KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

KARARIN AMACI

Kıbrıs'ta alkol fiyatlarının daha ucuz olması ve Duty Free alışverişi vergisiz olması sebebiyle tercih ediliyordu.

Vergi kararı ile birlikte Duty Free ürünleri pek karlı olmayacak.

Bu karar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla alınmış bir önlem olarak dikkat çekiyor.