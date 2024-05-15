Duvar pilatesi nasıl yapılır, kilo verdirir mi? 28 günlük duvar pilatesi sonuçları Duvar pilatesi, pilates egzersizlerini bir duvara dayanarak gerçekleştirilen bir varyasyondur. Peki, nasıl yapılır? Duvar pilatesi kilo verdirir mi? İşte bilmeniz gerekenler...

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Geçen yaz giydiklerine giremeyenler, toplanın...

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Kışın alınan kilolardan hemen kurtulmak için harekete geçin. Bu noktada, evde yapabileceğiniz "duvar pilatesi"ni deneyebilirsiniz.

Şimdilerde oldukça popüler olan duvar pilatesi, inanılmaz etki sağlıyor.

Peki, duvar pilatesi nasıl yapılır? Kaç günde kilo verilir? Duvar pilatesi etkili mi? İşte detaylar...

Duvar pilatesi nedir

Geleneksel pilates egzersizleri, genellikle bir mat üzerinde veya bir pilates makinesinde yapılırken, duvar pilatesinde duvara dayanarak vücut ağırlığınızı kullanarak egzersiz yaparsınız.

Duvar pilatesi ne işe yarar

Duvara dayanarak yapılan egzersizler, vücudunuzun çeşitli kas gruplarını hedefleyebilir ve güçlendirebilir. Ayrıca, duvara dayanarak yapılan egzersizlerin pozisyonunu korumak, vücut bilincini artırabilir ve postürü iyileştirebilir.

Duvar pilatesi yapılışı

Rahat bir pilates matı veya bir yoga matı kullanarak bir duvarın önüne geçin. Eğer matınız yoksa, yumuşak bir zeminde egzersiz yapabilirsiniz.

Esneklik sağlayan ve rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak spor kıyafetleri tercih edin. Ayrıca, kaymayı önlemek için kaymaz spor ayakkabılar giyebilirsiniz.

Vücudunuzu ve kaslarınızı ısıtmak için hafif kardiyo egzersizleri yapın veya eklemlerinizi dairesel hareketlerle ısıtın.

Duvara yaslanarak plank pozisyonunu alın. Elleriniz omuz hizasında olmalı, dirsekler hafif bükülü, vücudunuz düz bir çizgi oluşturmalıdır. Karın kaslarınızı sıkın ve bu pozisyonda 20-30 saniye boyunca kalın. Sonra dinlenin ve tekrarlayın.

Sırtınızı duvara yaslayın ve ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Yavaşça çömelin, dizlerinizi 90 dereceye kadar bükün ve ardından yavaşça başlangıç ​​pozisyonuna geri dönün. Squatı tekrarlayarak 10-15 tekrar yapın.

Sırtınızı duvara yaslayarak yere uzanın. Bacaklarınızı duvara doğru kaldırın, dizlerinizi hafifçe bükün ve topuklarınızı yukarı doğru itin. Bacaklarınızı yavaşça indirin ve tekrar kaldırın. Her bacak için 10-15 tekrar yapın.

Egzersizleri bitirdikten sonra vücudunuzu rahatlatmak için birkaç dakika boyunca hafif germe hareketleri yapın. Özellikle, bacak ve sırt kaslarınızı esnetmeye özen gösterin.

Egzersiz yaparken, nefesinizi düzenli ve derin tutmaya özen gösterin. Her hareketi yaparken nefes alın ve verin.

Duvar pilatesi kilo verdirir mi

Duvar pilatesi, vücuttaki yağ yakımını artırabilir, kas gücünü artırabilir ve metabolizmayı hızlandırabilir. Bunlar, kilo verme sürecine yardımcı olabilir. Özellikle 28 günlük düzenli bir programın akabinde gözle görülür sonuçlara ulaşılabilir.