Duvardaki boya lekesine sürün, 5 dakika sonra görün! Tek hareketle siliniyor

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Evlerin minik neşe kaynakları, çocuklar… Onlar için bir kağıt ya da bir defter bazen yeterli olmayabilir.

Hele ki ellerine bir kalem ya da boya geçti mi, bir anda evin her yeri bir tuvale dönüşebilir.

Anne babalar için ilk bakışta bu durum bir felaket gibi görünebilir. Ancak duvarlardaki kalem ve boya lekeleri sanıldığı kadar inatçı değil.

Birçok kişi böyle durumlarda hemen güçlü kimyasallara başvuruyor, ancak bu hem duvar boyasına zarar verebilir hem de evde çocuklar olduğu için sağlığa risk oluşturabilir.

Oysa doğal ve etkili yöntemlerle duvarlar eski haline dönebilir.

DUVARDAKİ LEKELERDEN ESER KALMIYOR

Sirke: Beyaz sirke, duvar lekelerine savaş açarken duvar boyanıza dokunmaz. 1 ölçü sirke ile 1 ölçü suyu karıştırın. Bir bez ya da sünger yardımıyla lekenin üstüne nazikçe uygulayın. Leke çıkana kadar silmeye devam edin.

Zeytinyağı: Zeytinyağını sadece salatalarda sanıyorsanız bir kez daha düşünün. Az miktarda zeytinyağını lekeli alana sürün, 5 dakika bekletin. Ardından karbonatla hafifçe ovalayın. Lekeler yumuşayarak kolayca çıkacak.

Limon: Limon sadece çayı tatlandırmakla kalmıyor! Doğal ağartıcı özelliği sayesinde duvar lekeleriyle de başa çıkıyor. Limon suyunu doğrudan lekenin üzerine uygulayın. 10 dakika bekletin, sonra temiz bir bezle silin. Hem mis gibi kokar hem ışıl ışıl olur.

Karbonat: Ev temizliklerinin gizli kahramanı karbonat, duvar temizliğinde de harikalar yaratıyor. Biraz suyla karıştırıp macun haline getirin. Lekeli alana sürüp nemli bezle silin. Hafif aşındırıcı yapısıyla lekeleri çıkarırken duvara zarar vermez.