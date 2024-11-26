Duyan bir daha yapmıyor! Meğer fırına mutfak havlusu asmak tehlike çanlarını çaldırıyormuş…

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Hemen her ev hanımı mutfak temizliğinin ardından fırının kapağına mutfak havlusu asar. Oldukça masum gözüken bu eylem meğer güvenlik açısından yapılmaması gerekenler arasında yer alıyormuş.

Mutfak eşyalarının çoğu güvenlik önemlerine dikkat edilmesi gereken dikkat edilmediğinde ise yangın riskine neden olabilecek elektrikli aletlerden oluşur.

Görünüşte oldukça masum gözüken fırın kapağına asılan havlularda meğer güvenlik tehlikesi oluşturan eylemlerin başında yer alıyormuş.

YANGINA NEDEN OLABİLİR!

Mutfak tekstillerinin güvenli kullanım kurallarının ihlali. Mutfak havlularını koyacağınız yeri seçerken yangın güvenliği kurallarını ve hijyen standartlarını göz önünde bulundurmanız gerekir.

Havlu veya bezlerin mutfakta yer alan ısıtma cihazlarından uzak tutulması da oldukça önemlidir. Havlular temiz, kuru olmalı ve sıcak yüzeylerle temas etmeyecek yerlere asılmalıdır.

Isıtma cihazlarına yakın yerlerde bulundurulan bez ya da havlular yangın riski taşıyabilirler. Fırının dış yüzeyi yüksek sıcaklıklara kadar ısınır, bu nedenle orada asılı olan bir havlu kolayca alev alabilme ihtimali olduğundan havlu ya da bezlerin asılması için doğru noktalar arasında değildir.

Sıcak bir yüzeyle kısa süreli temas, kumaşın alev alması için yeterli olduğunda fırın kapaklarında asılı olarak kullandığını bez ya da mutfak havlularını kaldırmanız yangın ihtimalini önlemenizde etkili olur.